Was ist das Geheimnis einer mitreißenden Geschichte? Was bringt uns dazu, weiterlesen zu müssen oder das Buch für immer zur Seite zu legen? Und wie lesen jene, die beruflich über Manuskripte entscheiden – mit welcher Brille, welchem Ziel, welchem Maß an Geduld? In der Reihe »Literatur und ihre Vermittler« geht es diesmal um jene, die mit klarem Blick, scharfem Urteil und leidenschaftlichem Gespür dafür sorgen, dass gute Geschichten ihren Weg ins Programm eines Verlags finden. Julia Heinen ist Lektorin, kritische Sparringspartnerin und feinfühlige Wegbereiterin für literarische Stoffe. Mit dem Dramaturgen Thomas Richhardt spricht sie darüber, woran sie erkennt, welches Potential ein Buch hat. Ein Abend über Jagdinstinkt, Sprachgefühl, Textarbeit – und die große Lust auf den Moment, in dem eine Geschichte uns nicht mehr loslässt. Julia Heinen arbeitete am Institut für deutsche Literatur und ihre Didaktik der Uni Frankfurt, als Buchhändlerin und in verschiedenen Verlagen in Stuttgart, Hamburg und Frankfurt. Seit 2022 ist sie Lektorin für internationale Literatur im S. Fischer Verlag.