Nach dem beeindruckenden Erfolg des Romans »Das Liebespaar des Jahrhunderts« legt Julia Schoch nun den Abschluss ihrer Trilogie vor: Eine Frau lernt fern von zu Hause einen Mann kennen, Katalane und Schriftsteller, und hat mit ihm eine Affäre. Diese Liebe bringt alles ins Wanken – nicht nur die Beziehung zu ihrem Ehemann, auch ihre Sicht auf die Dinge, ihre Arbeit. Was sie erlebt, lässt eine Entscheidung in ihr reifen, die mit Risiken verbunden ist: ganz bei sich zu sein und künftig als Schriftstellerin zu leben. Aber kann jemand, der ganz bei sich ist, noch bei anderen sein? Bei einem Ehemann, bei Kindern? Jahre später steht sie erneut an einem Kipppunkt ihres Lebens und begegnet dem Katalanen wieder: Ein Bogen schließt sich zwischen Vergangenheit und Jetzt. Die FAZ nennt Julia Schoch, 1974 in Bad Saarow geboren, eine »Virtuosin des Erinnerungserzählens«. Ihre Romane »Das Vorkommnis« und »Das Liebespaar des Jahrhunderts« bilden zusammen mit dem jüngsten Roman die Trilogie »Biographie einer Frau«. Neben vielen anderen Preisen wurde Julia Schoch 2022 die Ehrengabe der Deutschen Schillerstiftung verliehen. Sie lebt in Potsdam.