Was alles passieren kann, wenn zwei Schwaben zu einer abenteuerlichen Zugfahrt in den hohen Norden aufbrechen, demonstrieren die Kächeles in ihrem Programm "Kladderadatsch“ auf unnachahmliche Weise. Bei dieser Reise trifft der unbändige, feminine Drang nach Umtriebigkeit ungebremst auf das elementare Wunschdenken nach schlaffer Bauchlage im Liegestuhl.

Schon die quälende Anreise mit Verspätung und technischen Defekten am ICE bringen Käthe und Karl-Eugen zur Verzweiflung. Doch vor Ort warten weitere und noch größere Herausforderungen auf die Kächeles. Beim Check-in im Hotel merken die beiden Landeier schnell, dass sie weit weg sind von der heimatlichen Komfortzone, denn dem heimatlichen Dialekt ist hier keiner mächtig! Am angedachten Traumstrand liegen die Urlauber wie Sardinen nebeneinander. An Erholung ist nicht zu denken. Während Käthe alles und jeden kommentiert, will Karl-Eugen nur eines: seine Ruhe! Doch Käthe gibt ihm nicht im Ansatz eine Chance, in der Sonne zu dösen. Ein Lichtblick für ihn ist der abendliche Besuch im Restaurant, der ebenfalls komplett aus dem Ruder läuft. Beim Blick in die Karte wird klar, dass sich der Traum von schwäbischer Hausmannskost in Luft auflöst und die beiden sich wagemutig auf die Empfehlung des Kellners verlassen müssen. Die Folge sind verbale Wortschlachten über vegane Zwiebelrostbraten, Vereinsmitgliedschaften, Klimawandel oder Bikinifiguren.

Die Kächeles begeistern mit trefflich charakterisierten Figuren und umwerfender Situationskomik. Ihre mitten aus dem Leben gegriffenen Dialoge sprühen nur so vor frechen Pointen. Die Kächeles – zwei Schwaben, die nicht miteinander, aber auf gar keinen Fall ohne einander können. Das schwäbische Comedy-Duo steht für kabarettistischen Hochgenuss und ein Pointenfeuerwerk der Extraklasse!