KACK & SACHGESCHICHTEN — Der Podcast mit Klugschiss

Sie haben keinen weißen Tiger, dafür einen mächtigen Kater. Die Jungs vom Podcast „Kack & Sachgeschichten“ sind bekannt für ihre abgefahrenen Liveshows und diesmal wird es zauberhaft. Sie laden zum „SPECTACULUM RECTALIS“. Erlebt einen berauschenden Abend voller Magie und Illusionen, ein Abend für die Sinne und auch für die Leber.

Die Auftritte der drei „Kackis“ sind eine einzigartige Mischung aus Comedy, Biertrinken und Science-Slam. Ein Mix, den es in dieser Form nirgendwo anders gibt. In ihrem neuen Programm machen sie es sich zur Aufgabe, der glitzernden Fassade von Hollywood und Co die Maske zu entreißen. Abrakadabra, gönnt euch das Blabla!