KAN Compassion Arts

Shiirareta chimmoku kara

kaihô-sareta ima,

boku wa tare to demo shaberi-makuritai.

Vom erzwungenen Schweigen

Heute befreit

Möcht' ich mit allen und jedem reden und reden.

— Watanabe Junzo

Was würde unser Herz denn sagen, spräche es lauter? Wie bereits angekündigt, kehrt die Lied-Video-Performance “Herz sprich lauter!” zurück auf die Bühne des Theaterhauses Stuttgart.

“Herz sprich lauter!” erzählt mit deutschen und japanischen Liedern und Chansons der Nachkriegszeit von einer Reise durch unterschiedliche Kulturen, geprägt von den Reaktionen der Menschen auf das Erlebte.

Mit Humor, Sarkasmus und Tiefgang beleuchtet auch dieses Stück die Kraft der Kunst, selbst in schwierigsten Zeiten.

Ein Zuschauer brachte es nach der Premiere im letzten Herbst auf den Punkt: Authentisch, nachdenklich, ergreifend, intensiv, mitreißend.

Nichts ist, wie man es erwartet! Alles kommt anders…

Gesang und Konzeption: Yasuko Kozaki

Klavier: Cornelis Witthoefft

Sprecher: Rainer Wolf

Visuelle Kunst Konzeption und Regie: Sibylle Duhm-Arnaudov

Kästner und andere! Der andere Kästner! Schriftsteller und Musiker spiegeln die Zeitströmungen in ihren Werken. Erich Kästner ist einer von ihnen … In der Nachkriegszeit wird er deutlich. Er legt Zeugnis ab. Immer noch ist er brandaktuell. Mit seinem Spott, seinem Humor, seiner Ironie, seiner Empathie und seiner Verzweiflung. Auch Lieder und Gedichte auch von Joachim Ringelnatz machen die prismatische Zerlegung der Welt in diesen Zeiten hörbar.

Der japanische Komponist Michio Mamiya hat Gedichte von Joachim Ringelnatz vertont. Was hat ihn gereizt, sich gerade mit diesen Gedichten zu beschäftigen?

Japanische und deutsche Komik treffen aufeinander und es entsteht etwas ungewöhnlich Neues.

Unsere deutschen und japanischen Zuschauer finden die Übersetzungen der Lieder und Texte in ihrer jeweiligen Sprache auf zwei Monitoren, die das Geschehen auf der Bühne flankieren.