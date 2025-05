KaiRo - Rhythm & Clown

Kai Eikermann und Robeat, zwei Brüder im Geiste, die gemeinsam ihren Sinn für Groove und höheren Unsinn auf der Bühne zelebrieren. Der Abend ist mal laut, mal leise, streckenweise sogar richtig lustig. Dann wieder poetisch, philosophisch, politisch inkorrekt sowieso. Bei KaiRo verschmelzen Human Beatbox, Physical Comedy und Stand Up zu einem Gesamtkunstwerk, dass es so kein zweites Mal gibt. Beide Künstler genießen in der Szene höchste Anerkennung, was sie herzlich wenig kümmert. Sie verschieben Grenzen, sprengen Clichés, und reissen Mauern ein in den Köpfen und Herzen der Zuschauer. Staunen, tanzen und lachen sie mit. Lassen sie sich mitreißen von diesen beiden exzentrischen Typen. Die unterschiedlicher nicht sein könnten, und vielleicht genau deswegen ein Herz und eine Seele sind. Frei nach dem Motto : Hauptsache das Lachen gewinnt.