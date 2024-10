ALLES IST WIE ES IST und wird noch besser, denn das Berliner Produzentenduo Kalte Liebe bereichert ab sofort den All Artists Live Roster. Mit jahrelanger Erfahrung in unterschiedlichsten Musikprojekten starteten die beiden 2019 in einem 12qm kleinen Zimmerchen – lediglich ausgestattet mit einer Drum-Machine, einem Bass-Synthesizer und einem runtergerockten Mikrofon. Dort begann das wilde Experiment Kalte Liebe, das die verschiedensten Einflüsse von DAF und Falco bis hin zu Thomas P. Heckmann mit ihrem unverwechselbar analogen, rohen und basslastigen Stil kombiniert.

Ihre Produktionen bestehen aus einer ausgefeilten Mischung aus EBM und Oldschool Dark Wave, gepaart mit technoiden Merkmalen und fesselnden, verzerrten Vocals. Gleichzeitig steht das Duo für hochenergetischen Techno – modern, treibend und dreckig. 2023 veröffentlichten sie ihre ‚Schall & Schweiss‘ EP und überzeugten dieses Jahr bereits mit ihrer neuen Single ‚ALLES IST WIE ES IST‘.