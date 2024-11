Kanada & Alaska

Into the Wild

Live-Reportage von und mit Pascal Violo

Kanada und Alaska – das bedeutet wilde Natur, Begegnungen mit Bären, Elchen, Walen und am Himmel tanzenden Nordlichtern. Die Sehnsucht nach dieser gewaltigen Natur führte den Reisejournalisten Pascal Violo schon in jungen Jahren nach Kanada. Jahre später macht er sich als professioneller Fotograf wieder auf den Weg in das Land, das keine Grenzen kennt.

In der unberührten Wildnis des Denali Nationalparks beobachtet er riesige Grizzlys aus nur wenigen Metern Entfernung. Auf einem kleinen Segelboot durchquert er zusammen mit seiner Familie die Inside Passage, eine unberührte Inselwelt im Südosten Alaskas. Schließlich paddelt Pascal Violo als Flussnomade 800 km den Yukon entlang. Von seinem Kanu aus fotografiert er das herbstliche Farbenspektakel und bekommt nachts Bärenbesuch an seinem Zelt. Nach der Überquerung der abenteuerlichen Stromschnellen der Five Finger Rapids begibt er sich in Dawson City auf die Spuren der Goldsucher und taucht in die bewegende Geschichte dieses historischen Ortes ein.