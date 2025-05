Das Musical

Cään you feel the music tonight?! Wir auf jeden Fall! Wir bringen mal wieder ein Musical auf die Bühne – eine abendfüllende, epische Geschichte, die wir für euch komplett improvisieren, inklusive der Songs. Unsere Schauspielenden nehmen eure kniffligen Vorgaben auf, müssen blitzschnell reagieren und immer wieder all ihre Kreativität aufbringen, um die Geschichte zum Guten zu wenden – oder auch nicht!