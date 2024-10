Karl Jenkins: The Peacemakers

Der Konzertchor Aalen singt gemeinsam mit dem Unterstufenchor des Scheffold-Gymnasiums Schwäbisch Gmünd das 2011 von Karl Jenkins komponierte Oratorium "The Peacemakers". Es ist eine Hommage an Menschen, die sich für den Frieden eingesetzt haben. So vertont Jenkins Texte u. a. von Mahatma Ghandi, Nelson Mandela, Mutter Teresa, Anne Frank, Martin Luther King, Dalai Lama, um nur einige der bekannteren zu nennen. Dazu kommen Gedichtzeilen, Textstellen aus dem Alten und dem Neuen Testament und dem Koran.

Begleitet werden die beiden Chöre von einem Projektorchester.