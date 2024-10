Der Schriftsteller, Dramatiker und Regisseur Thomas Perle war 2023 als Stadtschreiber in Temeswar (Rumänien) und konnte so das Leben in der europäischen Kulturhauptstadt literarisch einfangen. In dieser Lesung wird er Auszüge aus verschiedenen Texten vorstellen und seine rumäniendeutsche Identität aus unterschiedlichen Blickwinkeln beleuchten.