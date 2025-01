Was für ein Festivalsommer! Und die Tickets für die kommende Tournee sind restlos ausverkauft. Kasi ist in aller Munde und sein beschwingt-melancholischer Indie Pop ist der Soundtrack des Sommers. Das beweisen seine knapp 750.000 monatlichen Hörer:innen! Für den Frankfurter ist noch lange nicht Schluss. Kleine Tour, Grosser Abriss ist das Versprechen, das man für graue Wintertage braucht.

Kaum zu glauben, dass es für Kasi erst 2022 losging. Seine Inspirationen zieht er erst aus den Platten seiner Eltern: Indie, Rock und Punk. Später entdeckt er Hip Hop für sich und so formt er spielerisch sein eigenes Genre. Gemeinsam mit Antonius produziert er seine Tracks mit legerer Rap-Delivery und nonchalanten Gesangsmelodien. Am 18. Oktober erscheint sein neues Mixtape „harddrive2024“ und mit seinen lässigen Tracks gewinnt Kasi täglich knapp 200.000 Streams dazu. Tendenz steigend! Egal ob auf dem Superbloom, About You Pangea Festival oder erneut beim Reeperbahn Festival, Kasi hinterlässt bleibenden Eindruck.

Immer ein großer Abriss, von dem das Publikum nicht genug bekommt. Umso besser, dass es im Februar mit sechs ausgewählten Terminen direkt weitergeht!