KAYEF wird am 20.11.1994 in Düsseldorf geboren und beginnt im Alter von 12 Jahren seine ersten eigenen Songs zu schreiben. Dabei bedient er sich bis heute frei an den diversen Genres wie Pop, Rap, R’n‘B und Rock und vereint meist urbane Beats mit gefühlvollen, authentischen Lyrics und eingängigen Melodien.

Neben der Schule beginnt er 2009 aus dem Kinderzimmer heraus seine eigene Musik in sozialen Netzwerken zu teilen und baut sich so über Myspace, YouTube und Instagram bereits in jungen Jahren ein Publikum auf.

Im Alter von 18 Jahren zieht der Düsseldorfer von zuhause aus, bricht eine Ausbildung zum Mediengestalter ab und setzt für seinen Traum vom Musikerleben alles auf eine Karte.

Seit seinem ersten Album im Jahr 2013 hat sich KAYEF - bürgerlich Kai Fichtner - in Eigenregie und ohne große Plattenfirma eine treue Fanbase aufgebaut. Er berührt mit seinen Songs über eine Million Menschen pro Monat allein auf Spotify. Seine erfolgreichsten Titel „Ich würd lügen“ mit über 80 Millionen Streams und „Musik“ mit über 50 Millionen Streams wurden auf TikTok mehr als 100.000-mal verwendet.

Er sammelt Gold- und Platin-Awards im gesamten deutschsprachigen Raum, drei seiner sieben Alben charten in den Top 10. Im Januar 2023 spielt er auch ein Konzert in der berühmten Elbphilharmonie Hamburg mit Wincent Weiss, gefolgt von zwei nahezu ausverkauften Touren Ende 2023 und Ende 2024.

Das sind nur einige der Meilensteine, die KAYEF mit seinen über 500.000 Fans auf YouTube und Instagram sowie 330.000 Followern auf TikTok gemeinsam erreicht hat.

Der umtriebige Musiker ist ein echter Selbermacher: 2020 gründete er sein eigenes Label Kayef Media. Er vermarktet seine Musik komplett selbst und unterstützt darüber hinaus andere Künstlerinnen bei ihren Projekten. So ist KAYEF beispielsweise für verschiedene Artworks von Topic, Merchandise Designs von Nico Santos oder aber auch Songtexte von Samra, Vanessa Mai oder Wincent Weiss mitverantwortlich.

Das Wichtigste aber ist natürlich sein eigener Output und seine Leidenschaft, mit der er seine Songs auf der Bühne präsentiert. Seine Performance ist geprägt von Hingabe und Leidenschaft, seinen Fans lieben ihn für seinen Humor.

Ob dezent akustisch oder mit einer starken Band im Rücken, KAYEFs Energie ist ansteckend. Im November 2024 geht KAYEF auf eine ausgedehnte Deutschlandtour, darüber hinaus ist er im Sommer schon bei einigen Open Airs und Events zu sehen.