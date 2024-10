Keiner hat gesagt, dass du ausziehen sollst

Eine Ehe in zehn Sitzungen von Nick Hornby

Württembergische Landesbühne Esslingen

Regie: Christine Gnann

Bühne, Kostüme: Allison Woodburn

Louise und Tom sind seit fünfzehn Jahren verheiratet. Vor Kurzem hat die erfolgreiche Ärztin dem wenig erfolgreichen Musikkritiker einen Seitensprung gebeichtet. Der fällt aus allen Wolken und will nicht das kleinste Problem bemerkt haben. Murrend hat er sich trotzdem bereit erklärt, eine Paartherapie zu versuchen. Vor ihrer wöchentlichen Sitzung genehmigen sich die beiden jedes Mal einen Drink im Pub auf der anderen Straßenseite. Bei diesem therapeutischen Vorglühen mit trockenem Weißwein und Bier verhandeln sie die wirklich wichtigen Dinge, loten das Konfliktpotenzial allzu unterschiedlicher Interessen aus, diskutieren Verfehlungen, streiten über Nachrichten, Sport und den Brexit. Schonungslos. Hemmungslos. Dabei lässt weder Louise noch Tom sich die Gelegenheit für eine gute Pointe entgehen.

Mit bissigem Witz und charmanter Wärme halten sie an ihrer Ehe fest. Immerhin haben sie zwei Kinder miteinander. Und wenn sie sich für den Moment nichts mehr an den Kopf zu werfen haben, bietet das lustvolle Abchecken anderer Paare in gleicher Lage noch ausreichend Gesprächsstoff. So geistreich, schräg und komisch wie dieses Ehepaar schon vor der eigentlichen Therapiesitzung seine Wortgefechte austrägt, fragt man sich, was im Beisein der Therapeutin erst los sein muss.

Nick Hornby, Kultautor der britischen Pop-Literatur („Fever Pitch“, „High Fidelity“, „About a Boy“) liefert mit „Keiner hat gesagt …“ eine Screwball-Komödie in zehn Sitzungen, die unter dem Originaltitel „State of the Union“ als Mini-Serie in der Regie von Stephen Frears zwei Emmy Awards abräumte und auch im deutschen Fernsehen 2021 und 2022 erfolgreich lief.