In der Liste der emotionalsten Musikgenres, steht Indie-Folk eindeutig ganz hoch mit im Kurs. Besonders, wenn dieser wie im Falle des australischen Exportschlagers Kim Churchill ordentlich melancholisch und nach australischer Sonne klingt – oder vielmehr nach dem Moment, wenn diese sich über dem weiten Meer in die Nacht verabschiedet. Buchstäblich mit der Gitarre in der Hand geboren, begann der Singer/Songwriter im Alter von gerade einmal vier Jahre, Musik zu machen – und hat seitdem nichtmehr damit aufgehört.

Nachdem er lange als Straßenmusiker unterwegs war, gewann Kim Churchill mit seinem lebensbejahenden Folk im Jahr 2009 den australischen Straßenmusiker-Wettbewerb Byron Bay Bluesfest und wurde im Zuge dessen als National Youth Folk Artist of the Year ausgezeichnet. Schon bald schwappt sein Sound auch nach Europa, Asien und Amerika, sodass er zum Zeitpunkt seines Debütalbums "Silence/Win" aus 2015 bereits eine ordentliche Fanbase angesammelt hat. Die Platte ist die erste von bis dato fünfen, die Kim Churchil jeweils im Abstand von zwei Jahren veröffentlicht hat. Von Beginn an führt der Australier einen positiven, sehnsüchtigen Sound ein, auf dessen Basis er sich auf lyrischer Ebene mit seinen Gedanken und Emotionen auseinandersetzt.

Sein jüngstes Album "Dawn Sounds" ist eine Sammlung aus Tracks, die der Singer/Songwriter laut eigener Aussage an 100 Morgen bei Sonnenaufgang geschrieben hat – eine Zeit, die ihm viel Ruhe bringe. Album Nummer sechs scheint auch bereits in der Mache, wie der Sänger auf seinen Social-Media-Kanälen anteast – vielleicht ja mit Material für seine Tour im Herbst? Auf der Livebühne wird Kim Churchil wie gewohnt Solo überzeugen und begleitet sich selbst, mal mit Gitarre, mal mit Mundharmonika, Tamburin oder Standschlagzeug. Genau so wird er auch gegen Ende dieses Jahres zu uns nach Deutschland kommen – für ganze sechs Termine im Oktober und November.