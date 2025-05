Musikalische Umrahmung des Kinderfest in Oggenhausen

Am 12.07.2025 findet in Oggenhausen das Kinderfest statt. Wir starten musikalisch mit einem Festumzug an der Grundschule Oggenhausen. Der Umzug zieht durch das Dorf auf den Festplatz an der Turnhalle. Danach umrahmt der Musikverein "Frohsinn" Oggenhausen das Fest musikalisch mit einem bunten Programm an Polka, Walzer und Marsch. Wir freuen uns auf einen schönes Fest!