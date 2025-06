Kindermusical Im Riff geht`s rund

Musical von Gerhard A. Meyer und Gerhard und Ulrike Weiler

Die Flaschenpost Flapo wird an den Strand gespült. Die Nachricht in ihrem Bauch bereitet ihr Bauchmerzen, aber eine freundliche Möwe hilft ihr wieder ins Wasser. Flapo treibt weiter und gerät im Riff mitten in die Unterwasser-Castingshow „Frutti di Mare". Nach den Auftritten der rüpelhaften Zerstörer-Fische, der Glitzerinen, des Kugelfisches Elsi, der Papageienfische und der Quallen hört man plötzlich ein Donnergrollen. Was ist da los? Könnte Flapos Nachricht eine Erklärung bringen? Mit vereinten Kräften können die Tiere Flapo öffnen, die wichtige Nachricht lautet: Ein Vulkan droht auszubrechen! Damit er Druck ablassen kann, muss er angebohrt werden. Sonst ist das Riff verloren! Schaffen sie es noch rechtzeitig?

Rund 70 Kinder im Alter zwischen 3 und 12 Jahren singen, tanzen und spielen. Eine Band (Leitung: Antje Kühnle) begleitet den Kinderchor, Regie führt Andrea Batz.

Vor und nach der Aufführung und während der Pause gibt es Kaffee und Kuchen.