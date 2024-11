“Jeden Abend denke ich darüber nach, zu Hause zu bleiben, aber dann werde ich gleich wieder vernünftig und geb‘ mir nen‘ anständigen Tritt in den Arsch… hahaha!” Diesem Zitat von Cloud, dem Betreiber des legendären Studio54 in New York haben wir kaum noch etwas hinzuzufügen.

Nach einem wundervollen ersten Summer Doppel-Date im Juni und dem 2. Doppel-Date im September auf unserem geliebten Fridas Pier, kommen wir zurück in unsere Winter-Location. Da wir im letzten Winter zwei verschiedene Locations in Stuttgart bespielt haben, haben wir EUCH nach eurer Meinung gefragt, welche euch besser gefallen. Knapp 80% haben sich für das Im Wizemann ausgesprochen, ein mehr als eindeutiges Ergebnis.

Und so wird das Im Wizemann unser Winter Quartier. Dort haben wir auch mit über 400!! qm den größten Playroom in Deutschland. Was alles passieren auf der Party erfahrt ihr wie immer nach und nach.

Der Vorverkauf ist in den ersten Wochen, also bis zum 25. September, exklusiv für unsere Circle Member freigeschaltet. Wie ihr kostenlos & unverbindlich Member werden könnt, erfahrt ihr hier.

1000 Knutscher aus Berlin schicken euch…

jan.ehret, Sarah Woods & die KINKY GALORE Crew