Kino & Konzert: Django & French Connection

Filmvorführung „Django – ein Leben für die Musik“ Pariser Gypsy-Swing mit der Band „French Connection“

Nach der Vorführung des Kultfilms „Django – ein Leben für die Musik“ aus dem Jahr 2017, der die Geschichte des berühmten Gypsy-Gitarristen Django Reinhardt unter der Naziherrschaft im besetzten Paris der 1940er Jahre erzählt, erwartet Sie ein besonderes musikalisches Highlight: Die Band "French Connection" stattet dem KUBAA im Rahmen ihrer Tour durch Süddeutschland einen musikalischen Besuch ab und bildet so den Brückenschlag zum vorher gezeigten Film.

Django - ein Leben für die Musik

Im Frankreich des Jahres 1943 ist Django Reinhardt (Reda Kateb) einer der beliebtesten Entertainer und Musiker, jeden Abend spielt er vor ausverkauftem Haus. Mit seinem lebhaften Gypsy-Swing ist der Jazzgitarrist so erfolgreich, dass sich selbst die deutschen Besatzer davon anstecken lassen, die Angehörige der Sinti wie ihn sonst gnadenlos verfolgen und ermorden. Django jedoch kann sich vorerst in Sicherheit wiegen – bis er sich weigert, in Deutschland auf Tournee zu gehen, wie es die Nazis von ihm verlangen. So ist er gezwungen, aus Paris zu fliehen, wobei ihm seine Geliebte Louise (Cécile De France) hilft. Gemeinsam mit seiner schwangeren Frau Naguine (Bea Palya) und seiner Mutter Negros (Bimbam Merstein) flüchtet er an die Schweizer Grenze, wo er auf weitere Mitglieder seiner Familie trifft. Gemeinsam planen sie, über den Genfer See in die Schweiz zu gelangen. Doch die Nazis haben Djangos Spur bereits aufgenommen…

French Connection

Die beiden Pariser Ausnahmegitarristen Simon Magliozzi und Sacha Laporterie, feste Größen in der Swing Manouche Szene der französischen Hauptstadt, präsentieren gemeinsam mit ihrem musikalischen Freund, dem Saxophonisten Andreas Holdenried, ein Programm unter dem Motto „A Tribute to Django Reinardt and Sidney Bechet“.

Die mitreißenden und gefühlvollen Kompositionen transportieren perfekt den Sound der Seine-Metropole der 1940er Jahre: Die pulsierende Rhythmusgitarre von Laporterie bildet das tragende Fundament für die filigran hohe Gitarrenkunst von Magliozzi und den lyrisch beseelten Saxophonsound von Holdenried.

Die drei Musiker lernten sich bei Jam-Sessions im bekannten Pariser Django Reinhardt Club „Chope de Puces“ kennen, wo sie regelmäßig in der dortigen legendären Hausband musikalisch anzutreffen sind.

Einige der im Film zu sehenden Darsteller und Musiker sind Freunde und Kollegen der Musiker der Band. Das Casting zu dieser Produktion fand damals in der Pariser Szene des Swing Manouche bzw. Gypsy-Swing statt - mehr passender Bezug zum Film ist also kaum zu finden.