Kiste Goes Maroon 5

This one’s for the 90s Kids!

Die Konzertreihe “Kiste Goes” geht in eine neue Runde: Diesmal mit den Hits von Maroon 5! Von „Sugar“ bis „This Love“ erwartet euch ein Abend voller Ohrwürmer und 2000er-Nostalgie. Wann hat man schon “This Love” das letzte mal live und nicht im Radio gehört..

Hinter den Kulissen: Valentin Koch und Klemens Fregin verbindet eine lange musikalische Freundschaft. Seit 2016 stehen sie in verschiedenen Besetzungen gemeinsam auf der Bühne. Mit “Kiste Goes” haben sie ihre eigene Konzertreihe ins Leben gerufen, in der sie sich mit wechselnden Gästen den großen Artists dieser Welt widmen.

Kommt vorbei und feiert mit uns!