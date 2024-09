Klan - „Das Ende der Welt Tour 2024“

KLAN sind die Brüder Michael und Stefan Heinrich. Sie sind das Chamäleon der deutschen Popmusik. Mal punkig-politisch, mal mit großem Herzschmerz, nie aber ohne intelligente und gleichzeitig emotionale Worte, zeigen die beiden, wie deutscher DIY-Pop geht.

KLAN schafften es mit ihrem Debüt „Wann hast du Zeit“ und den beiden Halben „Winterseite“ und „Sommerseite“ über unbekannte Trampelpfade mitten ins Zentrum zeitgenössischer Popkultur, auf die Bühnen des Landes, in den Rundfunk und ins Feuilleton. Getrieben von Überzeugungen und mit klaren Standpunkten machten sich Michael und Stefan einen Namen im oft so inhaltslosen Musikzirkus.

Bei ihren Konzerten wird die Leidenschaft greifbar, die sie antreibt - ihre Musik und ihre Geschichten sind universell, ihr Charisma einzigartig. KLAN sind alles, was eine Popband sein sollte und noch viel mehr.

2024 endet das Kapitel KLAN! Sie sind als Brüder gestartet mit all ihrer Verschiedenheit, Michael als singender Medizinstudent und Stefan immer schon als Vollblutmusiker. Beide sind Väter geworden und wollen für ihre Familien da sein, was mit einem passionierten Musiker:innendasein nicht immer leicht zu vereinbaren ist. Für die KLAN´schen Brüder wird es Zeit, eine neue Lebensphase zu begrüßen, in der Michael der Arzt werden kann, der für KLAN lange Zeit vertröstet wurde und Stefan schreibt und produziert Musik mit und für verschiedene Künstler:innen und hat den Kopf frei für Neues.

Vor dem Ende gibt es das letzte Album von KLAN „Das Ende der Welt“ am 1. März und die letzte Tour im Herbst 2024 – mit dem Abschlusskonzert im Berliner Columbia Theater.

Abschließend die Worte von Stefan & Michael: "Man soll Schluss machen, wenn es am Schönsten ist – also genau jetzt. War schön mit euch. Danke."