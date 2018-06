Gastspiel des Stuttgarter Kammerorchesters

× Erweitern Reiner Pfisterer Stuttgarter Kammerorchester Stuttgarter Kammerorchester

Knapp 20 Veranstaltungen gibt es in diesem Jahr beim Kulturfestival Sommerfarben. Ein ansprechendes Angebot an klassischer Musikvielfalt war seit jeher Bestandteil der Sommerfarben. Für den 17. Juli konnte in diesem Jahr das renommierte Stuttgarter Kammerorchester für ein Gastspiel gewonnen werden.

Das Stuttgarter Kammerorchester, ausgezeichnet mit dem Europäischen Kammermusikpreis, nimmt seit über 70 Jahren einen herausragenden Platz in der internationalen Orchesterlandschaft ein. Matthias Foremny steht seit der Spielzeit 2013/14 am Chefdirigentenpult und bereichert das Ensemble um wertvolle Impulse. Im Bereich der Neuen Musik arbeitet das Orchester mit herausragenden Künstlern und Ensembles wie dem SWR Vokalensemble zusammen.

Historische Musikstücke

Darüber hinaus ist die Alte Musik ein wichtiger Bestandteil des Orchesterrepertoires. Die Musiker lassen sich auf Spieltechniken vergangener Jahrhunderte ein und ermöglichen durch ihre historische Aufführungspraxis ein authentisches Klangerlebnis. Gemeinsame Konzerte mit international bekannten Solisten bestätigen die Position des Stuttgarter Kammerorchesters. Die Veranstaltung findet bei gutem Wetter auf der Marktplatzbühne, bei schlechtem Wetter in der Stadthalle statt.