Klassische Musik auf hohem Niveau

Knapp 20 Veranstaltungen gibt es in diesem Jahr beim Kulturfestival Sommerfarben. Ein ansprechendes Angebot an klassischer Musikvielfalt war seit jeher Bestandteil der Sommerfarben. Am 18. Juli präsentieren zwei Ensembles aus Herrenberg, die Kantorei und das Collegium musicum, Werke von Joseph Haydn.

Darüber hinaus ist die Alte Musik ein wichtiger Bestandteil des Orchesterrepertoires. Die Musiker lassen sich auf Spieltechniken vergangener Jahrhunderte ein und ermöglichen durch ihre historische Aufführungspraxis ein authentisches Klangerlebnis. Gemeinsame Konzerte mit international bekannten Solisten bestätigen die Position des Stuttgarter Kammerorchesters. Die Veranstaltung findet bei gutem Wetter auf der Marktplatzbühne, bei schlechtem Wetter in der Stadthalle statt.

Die Kantorei und das Collegium musicum der Stiftskirche Herrenberg unter der Leitung von Kirchenmusikdirektor Ulrich Feige präsentieren ein Programm, das Chor und Orchester zuvor auf einer Italientournee in mehreren norditalienischen Kirchen musiziert haben. Unter dem Titel „Best of Haydn“ widmet sich das Konzert mit Solostimmen, Chor und Orchester den Werken von Joseph Haydn (1732 bis 1809). Solisten sind u.a. Johannes Fiedler, Orgel und Laetitia Feige, Sopran.

Auf dem Programm stehen: Drei Chöre aus dem Oratorium „Schöpfung“: „Stimmt an die Saiten“, „Die Himmel erzählen die Ehre Gottes“ und „Singt dem Herren alle Stimmen“; das „Concerto per l’organo“ C-Dur sowie ein Konzert für Orgel, zwei Oboen und Streicher „Missa in Angustiis“, die sogenannte Nelson-Messe. Die Veranstaltung „Best of Haydn“ findet unabhängig vom Wetter in der Stiftskirche statt.