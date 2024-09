Klaus Graf/Jakob Manz Quintett

Der 23-jährige Altsaxophonist Jakob Manz aus Dettingen an der Erms ist trotz seines jungen Alters jetzt schon einer der erfolgreichsten deutschen Jazzmusiker der auf vielen Bühnen und Festivals der Welt konzertiert. Vom Saxophonwunderkind gereift zu einem der besten Saxophonisten ist er der Shooting Star der deutschen Jazzszene und wird von Sarah Connor oder Max Mutzke als Sideman genauso geschätzt wie z. Bsp. von Jazzgrößen wie Nils Landgren oder Till Brönner. Beim weltweit renommierten Plattenlabel ACT Music hat er bis jetzt mehrere Alben mit seinem Jakob Manz Projekt veröffentlich und eine Produktion als Solist mit internationalen Jazzstars eingespielt.

Klaus Graf ist Professor für Jazzsaxophon an der Hochschule für Musik, Lead-Altist der SWR Big Band, Mitglied der Soul Diamonds, etc. und einer der langjährigen Mentoren von Jakob Manz, der schon im Kindesalter Fan der SWR Big Band war und heute selbst mehrere Male im Jahr als Gastsolist mit der Band dabei ist. Beide Musiker kann man als Seelenverwandte, bezeugt von gegenseitigem Respekt bezeichnen, in deren Spiel der energiegeladene Jazz, der Blues und der Soul immer im Vordergrund steht.

Das Motto des heutigen Abends “All Bird’s Children“ beinhaltet die Musik des Vaters aller modernen Alt-Saxophonisten, Charlie „Bird“ Parker, der bis heute Stilprägend die Jazzmusik verändert hat. Ebenfalls zu hören sein werden Arrangements und Kompositionen von Phil Woods und Cannonball Adderley, zwei weiteren Saxophon-Ikonen im Jazz.

Zwei grandiose Altsaxophonisten in ihren Generationen und eine fabelhafte Rhythmsection mit Olaf Polziehn (piano), Martin Gjakonowski (bass) und Obi Jenne (drums), die die beiden Musiker schon seit Jahren immer wieder begleiten, werden so viel Freude haben, dass man einfach dabei sein muss!

Besetzung: Jakob Manz, Klaus Graf (sax); Olaf Polziehn (p); Martin Gjakonowski (b); Meinhard Obi Jenne (dr)