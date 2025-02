Klaus Schäfer-Blankenhorn – Die Astrologie als Instrument der Bewusstseinsseele

Rudolf Steiner nannte es ein „Forschungsergebnis vieler Jahre“, dass die alte Astrologie in der heutigen Zeit wiederkehren wird. Allerdings müsse sie „vom Christus-Impuls durchzogen“ sein. Klaus Schäfer-Blankenhorn versucht deshalb schon seit längerer Zeit, Steiners Idee der Dreigliederung – ein Urbild des Christlichen – auf eine zeitgemäße Anwendung der astrologischen Sprache zu übertragen. Dabei rückt er die Idee von Freiheit, Gleichheit und Geschwisterlichkeit in den Mittelpunkt des Umgangs mit einem Horoskop. Er wird uns an diesem Abend von seinen langjährigen Forschungen zu diesem Thema berichten.

Klaus Schäfer-Blankenhorn wurde 1954 in Stuttgart geboren und begann 1987 als Lehrer an Waldorfschulen zu arbeiten. Gleichzeitig hat er wesentliche Forschungen zu einer neuen zeitgemäßen Astrologie angestellt und diese auch in Seminaren, Vorträgen, Aufsätzen und Büchern verbreitet. Veröffentlichungen, u.a.: Das Horoskop als ein Weg zur Freiheit, Die Sternensprache des Menschen, Wege der Sonne – Wege des Herzens.