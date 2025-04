Präsentation Marienschule Stuttgart

Über nunmehr zehn Jahren erstreckt sich die Arbeit des Ensemble Materialtheater mit den Kindern der Marienschule Stuttgart. Wie in den vergangenen Projekten steht auch in der diesjährigen Edition »Kleine Füße in großen Schuhen« das Thema ›Clown‹ im Zentrum. In zwölf Tagen erarbeiten die Figurenspieler*innen Sigrun Kilger, Anniek Vetter, Felix Heil, Kristof Klein, Adeline Rüss und Annette Scheibler mit den Schüler*innen der dritten Klassen kleine Szenen, die dann im FITZ unter ›echten‹ Theaterbedingungen gezeigt werden! Vorhang auf für den Nachwuchs!

Die Projekte finden im Rahmen von von »TuSCH (Theater und Schule)« in Kooperation mit dem FITZ statt und sind von der Statt Stuttgart gefördert.