Kleine Kneipe w/ Noah Sonnen

Mit 26 Jahren kanalisiert Noah Sonnen die überwältigende Suche nach dem Sinn des Lebens in seinen schonungslos ehrlichen und musikalisch rohen neuen Song. Inspiriert von Bands wie „Nothing But Thieves“ und „Dead Poet Society“ zeichnet sich sein Sound durch dicke Gitarrenriffs, einen fuzzigen Klang und mächtige Drums aus und bringt eine frische Brise in die moderne Rockszene. Der aus Göppingen stammende Musiker stürmte 2022 mit seiner Debüt-EP „Lightspeed“ die Bühne und erntete Anerkennung durch zahlreiche Auftritte sowie Radio-Features bei Kerrang! FreshBlood, BigFM und Idobi Radio, um nur einige zu nennen. Mit seinem neuesten Track „Under Water“, der seine Liebe zu großen Riffs und energetischem Rock zeigt, behauptet sich Noah als herausragender Künstler, den man unbedingt im Auge behalten sollte.