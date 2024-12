Kleine Kneipe w/ The BV’s

Die erste Kleine Kneipe im neuen Jahr!

Die vierköpfige Band „The BV’s“ aus Augsburg zaubert einen einzigartigen Mix aus klassischem Indie-Pop, Krautrock und Noise, der sowohl nostalgisch als auch erfrischend neu klingt. Ihre Musik trifft genau den sweet spot zwischen Shoegaze und Dream Pop, mit einer Leichtigkeit, die durch schrammelnde Gitarren, schwebende Melodien und pulsierende Percussions getragen wird.

Der Support-Act „The New Mourning“ ist das neueste Songwriting-Projekt des Musikers und Toningenieurs Thomas Pronai. Pronai betreibt ein (meistens) analoges Studio im Osten Österreichs, am Rande der pannonischen Steppe. In dieser idyllischen Umgebung hat er eine Reihe legendärer österreichischer Acts aufgenommen, darunter Der Nino aus Wien, Ernst Molden, Ja, Panik und viele mehr. Zudem hat er eigene Bandprojekte wie Bo Candy & His Broken Hearts, Defoe & Pronai und Le Charmant Rouge produziert.