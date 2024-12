Kleine Kneipe w/ The Krimis

Ab in die Kleine Kneipe!

The Krimis ist ein Corona-Bedroom Projekt, dem das Schlafzimmer zu eng wurde. Was als Soloprojekt begann hat sich im Laufe der Zeit zu einem Kollektiv entwickelt. Inspiriert von der Post-Brexit Indie und Post-Punk Welle besprechen The Krimis aktuelle Themen wie A.I., Post-Kapitalismus und alles Fröhliche zum Untergang der Welt. Die Songs bekommen auf der Bühne eine ganze eigene Dynamik und zeigen eine weitere Facette der Band. Im Post-Punk verankert werden die Genregrenzen tanzbar Richtung Noise Pop und Indie ausgeweitet.

Support by Atomic Lobster

Die Supportband Atomic Lobster ist ein Alternative-Trio aus Stuttgart und Berlin. Mit einer geschickten Fusion aus Grunge, Soul und Trip-Hop bringen sie die Nostalgie für die 90er Jahre ins Hier und Heute. Seit 2019 kanalisieren sie ihre Erfahrungen und Inspirationen in Musik, die die rauen Kanten des Lebens einfängt.