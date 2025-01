Knappe sagt Tschau

In den vergangenen Tagen teaserte Alexander Knappe es auf seinen Social-Media-Kanälen schon an, aber jetzt ist es raus: Im Februar 2025 sagt er "Tschau" und geht nach sechs Alben, von denen sich zwei in den Top Ten platzieren konnten, und mehr als 1000 Auftritten und Konzerten auf Abschiedstour.

„Eigentlich gab es nie einen Plan B. Ich habe immer nur nach vorne geschaut, auf das nächste Album, die nächste Tour. Ich habe meinen Traum gelebt, auch wenn das Leben als Musiker nicht immer so traumhaft ist, wie es scheint“, sagt er. Und weiter: „Ich hatte irgendwann das Gefühl, dass ich mir mit meinem Anspruch manchmal selbst zu anstrengend wurde. Immer 150 Prozent, immer so, als wäre es der letzte Tag, das letzte Mal, als gehe es jederzeit ums verdammte Überleben.“ Kein Wunder, dass man bei so einem Pensum auch mal den Blick auf sich selbst und die eigenen Kraftreserven richten muss.

Auf seiner "Musik an. Welt aus."-Tour war er mit einem 40-köpfigen Symphonieorchester unterwegs, spielte als Support der norwegischen Superstars von a-ha auch auf den ganz großen Bühnen – „Ich bin unendlich dankbar für all die unvergesslichen Momente, die ich mit meinen Fans erleben durfte.“ Und auch abseits der Bühne hat er sich nur selten eine Auszeit gegönnt: Seine Reichweite setzte er immer wieder für soziale Projekte und Initiativen ein, wie beispielsweise das "Liebe kennt keine Liga"-Festival zugunsten des Nachwuchsbereichs des FC Energie Cottbus oder als Gründer der Initiative "Ich zieh mein‘ Hut" für krebskranke Kinder. Insgesamt sammelte er so über eine Viertelmillion Euro an Spendengeldern ein.