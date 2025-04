Konzertabend mit Vivo

sehen lernen - verstehen lernen

„I had to learn how to see…“ heißt es in M. C. Carpenters Song „Don’t need much to be happy“. In der Musik von Liedermachern und Songwritern begegnen wir Menschen, die die Welt aus verschiedenen Blickwinkeln wahrnehmen und erleben. Ob der Blick dabei nach außen geht, in die Gesellschaft, in menschliche Beziehungen oder nach innen – oftmals geht es darum, Erlebtes zu verstehen und zu vertiefen. Andere Perspektiven einzunehmen wie in „Both Sides now“ von Joni Mitchell, Haltungen zu hinterfragen wie bei Dylans „Licence to kill“ oder R. Meys „Selig sind die Verrückten“. Barrieren überwinden helfen möchte „Kids Colour Bar“ von H. Andrews, sich in einem anderen Licht sehen zu können „True Colours“, bekannt geworden durch C. Lauper.

Sich und andere besser verstehen – so sieht Vivo die Intention der Songs und die Intention des Konzertabends.

Vivo singt an dem Liederabend diese und andere Lieder in entspannter Atmosphäre im Gemeindesaal St. Maria, Schnaitheimerstr. 19, Heidenheim.

Der Eintritt ist frei, Spenden für "Ärzte und Psychotherapeuten für eine freie Impfentscheidung" sind willkommen.

Beginn ist 19.30

Datum: 10. Mai 2025