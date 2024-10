Kriminalkomödie: "Ein gemeiner Trick"

GZSZ-Star Ulrike Frank spielt in der Kriminalkomödie von David Foley die Hauptfigur Camille, die ihr Leben als unabhängige, wohlhabende Frau genießt. Hin und wieder geht sie ihrer Leidenschaft für junge Kellner nach. Doch an diesem Morgen, nach einer Party in ihrem Loft, laufen die Dinge anders als geplant. Denn der junge Mann, Billy, lässt sich auch nicht mit Geld zu einem prompten Abgang bewegen. Stattdessen will er Camille mit einer Aufzeichnung ihrer nächtlichen Aktivitäten erpressen. Als diese endlich ihren Wachmann ruft, eskaliert die Situation und Camille erkennt, dass sie die dunklen Geheimnisse ihrer Vergangenheit enthüllen muss. Aber sie ist auch eine Frau, mit der man nicht ungestraft spielt – es beginnt ein Kampf auf Leben und Tod.