Kuba - ein Reisebericht

Kuba steht weit vorn auf der Beliebtheitsskala der karibischen Traumziele und fasziniert mit Lebensfreude, traumhaften Stränden und türkisblauem Meer sowie heißen Salsa-Rhythmen und kulturellen Sehenswürdigkeiten. Wir entdecken berühmte Städte mit wunderschönen Kolonialbauten und treten in die Fußstapfen des Bestsellerautors Ernest Hemingway. Im Vinales-Tal schauen wir den Tabak-Bauern über die Schultern. In Santiago de Cuba lernen wir, wie der wichtige Exportartikel Rum hergestellt wird (vom Reiseleiter als "Vitamin R" bezeichnet). Und die bunten Oldtimer in Havanna und Trinidad versetzen uns zurück in die 50er Jahre.