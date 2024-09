Kult(ur)-Film „Ein kleines Stück vom Kuchen“

as anspruchsvolle Programm im bester digitaler Qualität

Die 70-jährige Mahin (Lily Farhadpour) lebt allein. Bereits vor 30 Jahren ist der Mann der rüstigen Teheranerin verstorben, deren Tage aus Schlafen, Blumengießen, Einkaufen und Fernsehen bestehen. Wenn sich Mahin die Nägel lackiert, während sie eine romantische Serie schaut, dann macht sie sich nur für sich selbst schön. Ihre Tochter lebt mit ihrer Familie in Europa und ruft selten an. Mahins Freundinnen sind auch nicht mehr die Jüngsten und reden über Themen, die Seniorinnen nun mal beschäftigen, vor allem über Krankheiten. Als eine der Damen beim Kaffeekränzchen ein Video von ihrer Darmspiegelung herumzeigt, reicht es Mahin endgültig. Ihr Leben ist noch nicht vorbei – und ein neuer Mann muss her!