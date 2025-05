Kultur Nacht 2025

Am 28. Juni 2025 verwandelt sich Göppingen wieder in eine Bühne für Kunst und Kultur: Die 11. Göppinger Kultur-Nacht lädt von 18.30 Uhr bis 01 Uhr an 22 Stationen ein.

Bereits ab 15 Uhr startet das kostenlose Kinder- und Jugendprogramm. Offiziell eröffnet wird die Kultur-Nacht um 18:30 Uhr auf dem Marktplatz mit einem abwechslungsreichen Auftaktprogramm und der Verleihung des Kulturpreises.

Die Besucher*innen erwarten neben künstlerischen Highlights auch kulinarische Angebote, Getränke und Musik.