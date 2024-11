Kulturschiene: Theater Lindenhof

„Gaisburger Marsch - Schwäbisch á la carte“

Theater Lindenhof

„Gaisburger Marsch“

Schwäbisch à la carte

Donnerstag, 12. Dezember 2024

20 Uhr

Lokschuppen

Todesmutig stürzen sich Wolfram Karrer und Gerd Plankenhorn in die Kochtöpfe Schwabens, verkosten regionale Spezialitäten und gucken weit über den Tellerrand hinaus – musikalisch vertont,

geschnitten oder auch am Stück. Schwäbische Kleinkunst mit Biss und pikanter Musik! Dafür werfen sich die beiden ins „Häs“ und kochen ums Überleben. Gesänge zu Speis und Trank die Liebe zum Ländle geht eben manchmal durch Mark und Bein! Die beiden Akteure Gerd Plankenhorn (Ensemblemitglied am Theater Lindenhof) und Wolfram Karrer (Musiker und Komponist)

sind schon seit über 30 Jahren Kollegen auf der Bühne. Beide hatten sie beim Tübinger Sommertheater „Jerg Ratgeb, Maler“ 1990 ihr Bühnendebut. Karrer hat als Musiker bei etlichen Produktionen des Theaters mitgewirkt und bei dem Lindenhof-Dauerbrenner

„Spätzle mit Soß“ zeichneten sie für Regie und musikalische Leitung verantwortlich. Da lag es nahe, zusammen mit Heiner Kondschak als Regisseur einen weiteren humorvollen Abend in die Tat umzusetzen.

„Wie so oft, wenn der Vollblutmusiker Heiner Kondschak beim Lindenhof Regie führt, ist das, was er da in einem Topf zusammen rührt, schräg, skurril und superkomisch. Ob der Mehlmotten-Stabreim oder der zur Melodie von James Browns Sexmachine-Hit vertonte

Spätzlemaschehn-Song, ob der Diskurs über Gluten-Unverträglichkeit und Laktose-Intoleranz, über Low-Carb und vegane Ernährungsweise, die Legende von der Brezel oder die Herkunft des Namens ‚Gaisburger Marsch‘, da war alles mit reichlich Humor gewürzt

und immer die richtige Prise Musik drin.“ (Schwarzwälder Bote)