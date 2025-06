Kunst trifft Wein

Führung mit Weinprobe in der Ausstellung "AUF DEN HUND GEKOMMEN"

– Das Haustier in der Kunst

Veranstalter: Kunsthalle Göppingen, Schloss-Filseck-Stiftung der Kreissparkasse Göppingen

Wäre das nicht mal etwas? Ein Abend in lockerer Runde mit vielen netten, anregenden Gesprächen, eine fachkundige Führung, und dazu Top-Weine in einer Weinprobe. Bei bester Stimmung im kleinen Kreis viel Interessantes über die ausgestellten Kunstwerke erfahren, dazu jeweils der passende Wein und fingerfood – ein abwechslungsreicher Abend wartet auf Euch in der Galerie im Ostflügel auf Schloss Filseck.