Nachdem Kwam.E 2023 direkt mit seinem viralen Brett „Hallow Kitty“ gestartet hat, ging es das ganze Jahr noch Berg auf für das Hamburger Ausnahmetalent mit der unverwechselbaren HANStimme. In den letzten Jahren wurden die Original Rudeboy Tour, Concrete Cowboys Tour und IZZA COLD WORLD Tour komplett ausverkauft. Bei diesem Festival-Sommer hat Kwam.E einen extremen Eindruck hinterlassen - über 30 Shows, schreiende Menschenmassen, Moshpits, Tornados und Bengalos waren Standard. Dieses Jahr war ein echter Erfolg, welches von beeindruckenden 60 Millionen Streams unterstrichen wird. Jetzt kündigt Kwam.E seine COZY Tour 2024 an und spielt 14 Shows in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Macht euch bereit für noch größere Venues, mehr Moshpits und Tornados, härteren Rap und lautere Hits !