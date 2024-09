Mit seinem Debütalbum „Wer ist der Typ?“ antwortete Batomae 2023 auf die Frage, was ihn als Künstler ausmacht. Neben seinen eigenen Songs, die mehrere Millionen Streams auf Spotify und YouTube verzeichnen, arbeitete der Multiinstrumentalist und Songwriter schon mit Größen wie Wincent Weiss („Musik sein“, Platinauszeichnung), Namika („Nador“, Goldauszeichnung), Sebastian Fitzek („Playlist“ Titelsong zum gleichnamigen Bestseller) und vielen weiteren Künstlerinnen und Künstlern zusammen. 2024 ist Batomae „Auf der Suche nach Liebe“. Mit großen Songs und einzigartigen Arrangements schafft er es immer wieder, die Herzen seiner Zuhörerinnen und Zuhörer zu erreichen. Batomae‘s Musik erzeugt Melodien aus persönlichen Erlebnissen und malt Bilder von Situationen, die er selbst erlebt oder beobachtet hat. Seine Worte treffen mitten in die Seele und bleiben dort wie ein Hoffnungsschimmer im grauen Alltag. Im Sommer 2024 ist Batomae mit der Band PUR auf deren „Persönlich - Unter freiem Himmel“ Konzerten in ganz Deutschland unterwegs. Im Oktober 2024 geht‘s mit seiner Band und neuer Musik auf eigene Headliner Tour „Auf der Suche nach Liebe“ quer durch Deutschland, um gemeinsam mit seinen Fans unvergleichliche Abende zu erleben.