Wer kennt es nicht, dieses Kribbeln vor einer besonderen Nacht, die Lust auf Champagner, die Vorfreude auf das Geräusch der fliegenden Korken? Der feinste Zwirn liegt schon bereit, die Tanzgaloschen sind poliert und die Federboa umgeworfen?

Wer diese besonderen Nächte ebenso liebt, wird von vocaldente mitgenommen in eine Nacht, inspiriert von den Goldenen Zwanzigern. Mit „Let’s be Gatsby“ zeigen die fünf Herren aus Hannover musikalisch akrobatisch und verbal galant ihr neues Programm und versprechen einen beschwingten Abend mit nicht ausschließlich Swing. Wie gewohnt servieren sie mit Klassikern wie „Puttin on the Ritz“ über „Sweet Dreams“ bis „Wake me up before you go go“ einen sprudelnden Schaumweinkelch der musikalischen Ideen. Tauchen wir also hinein und feiern dieses glamouröses Fest als gäbe es kein Morgen!