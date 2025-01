LACRIMAS PROFUNDERE

Häufig sind es gerade die schwierigsten Herausforderungen, an denen Musiker künstlerisch wachsen. Für Lacrimas Profundere, eine der innovativsten und erfolgreichsten deutschen Dark Metal-Bands der Gegenwart, ging es im Falle des noch aktuellen Studioalbums ‚How To Shroud Yourself With Night’ vor allem um die vermeintliche Bürde ihrer 2019er Erfolgsscheibe ‚Bleeding The Stars‘. Denn deren Bilanz hatte indirekt riesige Erwartungen geweckt: „Album des Monats“ im ‚Metal Hammer‘, ‚Orkus‘ und ‚Dead Rhetoric‘, Top-10-Platzierungen in den anderen wichtigen Magazinen und dem erfolgreichen Charts-Einstieg.

Die Antwort war keine Kopie, sondern frische neue Songs die böse, überraschend und leidenschaftlicher als jemals zuvor klangen und eindrucksvoll zeigten welche Schönheit in zermürbender Melancholie innewohnen kann.

Der Mut wurde belohnt und die Jungs, rund um Ausnahmesänger Julian Larre, eilen gerade von Erfolg zu Erfolg. Ausverkaufte Headlinershows, volles Haus egal wo auch immer sie spielen und Tourneen in bisher 34 Ländern. Da ist es kein Wunder, dass die Truppe mittlerweile stolze 60.000 monatliche Hörer auf Spotify und 120.000 Follower bei Facebook auf sich vereinigen kann.

Lasst Euch also keinesfalls eine der Shows entgehen und spürt die Energie, welche die Vier auf der Bühne entfesseln.