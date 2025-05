Ladies Night

Diese Komödie ist Kult! Tolle Pointen, viel Musik und sechs Schauspieler – darunter Publikumsliebling Andreas Klaue – die (fast) bis zum Äußersten gehen!

Seit bei der hiesigen Automobilbranche und ihren Zulieferern der Absatz schwächelt, haben nach und nach alle in der Freundesgruppe ihre Jobs verloren. Die sechs Jungs sind pleite, ohne Perspektive, und auch mit den Frauen klappt es nicht so richtig. Doch dann kommt ihnen die zündende Idee: Sie wollen eine Männer- Striptease-Gruppe gründen und so das große Geld verdienen. Dass keiner von ihnen über Model-Maße verfügt und dass sie auch vom Tanzen allesamt keine Ahnung haben, stört sie zunächst nicht weiter. Aber bald stellt sich heraus, dass auch das Fallenlassen aller Hüllen gelernt sein will ...

Ein grandioser Spaß, der dennoch einige nachdenkliche Zwischentöne hat: sechs Männer, die sich gegen die drohende Arbeitslosigkeit mit Witz und Einfallsreichtum zur Wehr setzen. Wie weit werden sie dabei gehen?

„Manche Stoffe sind einfach so gut, dass sie sich sowohl auf der Bühne als auch auf der Leinwand wunderbar behaupten können“, schrieb die Süddeutsche Zeitung über die Komödie, die unter dem Titel

„Ganz oder gar nicht“ auch erfolgreich verfilmt wurde. Regisseur Murat Yeginer, der das Publikum bereits bei „Das Fräulein Wunder“ Tränen lachen ließ, hat das Stück ins Hier und Jetzt – und nach Stuttgart geholt. Eine schwungvolle Komödie über Männer, die neue Wege suchen, um mit der Zeit Schritt zu halten!