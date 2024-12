Wenn die Songs ehrlich und die Texte authentisch sind, dann decken sich die Emotionen der Fans mit denen des Artists und alle feiern sie auf Augenhöhe.

LaFee…dieser Name ist jedem ein Begriff. Die deutsch-griechische Sängerin und Songwriterin ist nicht nur Trendsetterin, sondern mittlerweile Ikone, Inspiration und Vorbild für viele Newcomer:innen des aktuellen Popgeschehens.

Bereits im Alter von 15 Jahren veröffentlicht LaFee 2006 ihr Debut-Album "LaFee", dass in Deutschland mit drei Golden Awards ausgezeichnet wird. Auch in Österreich erreicht ihr Debut die Spitze der Charts und wird mit Platin belohnt. Das zweite LaFee-Album "Jetzt erst recht", das 2007 erscheint, erreicht in beiden Ländern Platz eins der Charts und wird diesmal auch in Deutschland mit Platin ausgezeichnet. Ausverkaufte Hallen-Tourneen sind der Lohn der damals so jungen LaFee. „Während der Konzerte geht es um die leuchtenden Augen, das Lachen, die Tränen, eben die emotionalen Momente, die wir gemeinsam teilen und feiern“, so LaFee damals wie heute und „ich kämpfe in diesen 2 Stunden um jede einzelne Sekunde, jedes einzelne Herz, damit diese gemeinsame Zeit für uns alle unvergesslich wird.“

Mit dieser Einstellung als Musikerin wird LaFee von ihren Fans dreimal mit dem ECHO Pop, zweimal mit dem Bravo Otto und einmal mit dem Nick Kids’ Choice Award geehrt und gefeiert. In den folgenden zehn Jahren gelingt es LaFee sich auch genre-übergreifend als Schauspielerin ("Alles was zählt"), Jury-Mitglied (Talent-Show "Dein Song") und Musicaldarstellerin ("Vom Geist der Weihnacht") sehr erfolgreich zu etablieren. Trotz zeitintensiver Dreharbeiten bleibt sie der Musik treu und veröffentlicht mehrere Singles, u.a. 2012 "Zeig Dich", den Titelsong zum Film "Hanni und Nanni" oder 2015 die Single "Was bleibt".

Ihr jüngstes Album „Zurück in die Zukunft“ wird Mitte 2021 veröffentlicht und erreicht abermals die Top 10 in Deutschland, Österreich und der Schweiz. LaFee veröffentlicht bis dato fünf Alben. Insgesamt über 1 Million verkaufte physische Alben und Singles sprechen für sich. 2023 und 2024 steht ihr Family-Glück und das Schreiben neuer Songs im Vordergrund. Klares Konzept fürs kommende Album: LaFee at her best, textlich ehrlich und aufrichtig befasst sie sich mit den Herausforderungen unserer Zeit. Musikalisch wird’s wieder kraftvoll und beat-lastig. Powervolle Popbanger, wunderschöne Balladen, satte Gitarren-Sounds und Lyrics, die Christina aus dem Herzen sprechen.

Nachdem die für den Dezember 2024 angekündigten Live-Shows innerhalb kürzester Zeit fast vollständig ausverkauft waren, gibt es nun für alle Fans, die keine Tickets bekommen konnten, eine großartige Nachricht: Im Rahmen ihrer "Kriegerin"-Tour wird es einige ausgewählte Zusatztermine im Januar 2025 geben. LaFee wird also auch 2025 mit neuen Songs und einem Best Of-Feuerwerk die Hallen rocken… Der Name der Tournee ist keinesfalls zufällig gewählt, denn es ist nicht nur der Titel eines brandneuen Songs, den LaFee auf ihren Konzerten erstmals vorstellen wird; LaFee ist auch genau das: eine Kriegerin, die in ihren Konzerten um jede Sekunde und jedes einzelne Herz kämpft. LaFee ist eine Powerfrau, die sich gegen althergebrachte Klischees und Rollenbilder stemmt, ihre Meinung vertritt, sich nicht bevormunden lässt. Und wieder werden sich die Emotionen auf Augenhöhe begegnen und die Musik gefeiert...