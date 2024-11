Lakeviews Geschichte ähnelt der Erzählung eines Country-Songs - zwei Jungs treffen sich und gründen eine Band. Sie stellen fest, dass dasselbe Mädchen ihnen das Herz gebrochen hat und treffen die spontane Entscheidung, ins Auto zu steigen und nach Nashville zu fahren. Das Duo um Jesse Denaro und Luke Healy kombiniert auf einzigartige Weise Country, Soul, Rock und Pop zu einem Stil, der die alten Traditionen des Storytellings würdigt und gleichzeitig durch moderne Produktionen bereichert wird. Lakeview trägt die Essenz der Country-Musik in ihren Adern und verleiht ihrem innovativen Sound eine authentische Note. Durch Songs wie "Poor Me" und "Eyes Closed" sind Fans und Kritiker:innen gleichermaßen aufmerksam auf die Band geworden. Country Now bezeichnet sie als den „nächsten großen Act in der Country-Musik“, während The Boot sie in ihre Liste der "New Songs You Need to Hear" aufnimmt. Nach dem Country to Country Festival (C2C) 2024 in Berlin kehrt das Duo inklusive ihrer Band Ende des Jahres zurück und wird am 05.12. in Köln, am 06.12. in Stuttgart, am 08.12. in Hamburg und am 09.12. in Berlin ihre ersten Headliner-Shows in Deutschland spielen.

Die in Nashville ansässige Band hat eine beeindruckende Entwicklung durchgemacht, von bescheidenen Anfängen in kleinen Restaurants und Kirchenkellern bis hin zu großen Arenen. Der aus der Nähe von New York stammende Denaro wird musikalisch bereits früh von seinen Eltern gefördert. Im zarten Alter von 3 Jahren lernt er das Schlagzeugspielen, kurze Zeit später folgt das Klavier. Mit zwölf Jahren beginnt er live aufzutreten und hat seitdem sein Talent stetig weiterentwickelt. Der aus Pittsburgh stammende Healy kann auf dieselbe Liebe zur Musik zurückblicken, die ihm in die Wiege gelegt wurde: „Es ist wirklich etwas Besonderes, dass das eine so große Rolle in meinem Leben gespielt hat und ich habe damals nicht einmal gemerkt, dass mein Vater mir im Grunde beigebracht hat, wie man Country-Musik schreibt.“

Mit einer Mischung aus "Blue Collar Country", Rock und Metal sowie Songs wie "Home Team", "Son Of A" und "Loser" haben Lakeview Fans und Kritiker:innen für sich gewinnen können und einen Sound, der sowohl kraftvoll als auch authentisch ist, geschaffen. Ihre jüngste Single-Veröffentlichung mit der Band Gideon "Money Where Your Mouth Is" erreichte die Top 5 auf SiriusXM's Octane Channel. Die vielversprechende Reise der aufstrebenden Band verspricht noch viele spannende Kapitel, wie die Veröffentlichung ihres Debütalbums. Im Dezember 2024 kommt Lakeview zunächst einmal für vier Shows nach Deutschland und wird dem Publikum, trotz kalter Jahreszeit, mit ihren energiegeladenen Liveshows ordentlich einheizen.