PRIMA TOUR 2025

Unaufdringlich, poetisch und mit trockenem Humor – so beleuchtet Lampe alias Tilman Claas seit 2016 die melancholisch-witzigen Absurditäten des Alltags. Der Essener Singer/Songwriter versteht es wie kaum ein anderer, das Gewöhnliche außergewöhnlich zu machen. Mit seinem zweiten Album „Prima“, erschienen im Oktober 2024, zeigt Lampe einmal mehr, wie viel Tragikomik in den kleinen Geschichten des Lebens steckt –irgendwo zwischen Weltuntergangsparty und Gänsehautmomenten beweist Lampe 2025 an zehn Terminen, dass er phänomenal viel Potenzial hat!

Der Musikexpress beschreibt Lampe als „unpraktischen Post-Slacker mit brillanten Ideen, sprühendem Pop- Appeal und melancholischem Songwriting, als hätte Dirk von Lowtzow mit Rainald Grebe auf Lachgas ein Kind gezeugt“. Ein Vergleich, der so schräg wie treffend ist – denn genau das macht Lampes Sound aus: bittersüße Alltagsstories, irgendwo zwischen Indie-Pop und vertontem Schwermut. Olli Schulz, Fan der ersten Stunde, feierte Lampe im „Fest & Flauschig“-Podcast, woraufhin der Song „Thorsten“ in die offizielle Playlist wanderte – 100.000 Streams später war klar: Hier bahnt sich etwas Großes an. Vom Geheimtipp zum Szene-Liebling – und das ist erst der Anfang.

2025 tourt Lampe mit seinen Lo-Fi-Pop-Perlen durch den deutschsprachigen Raum – von Leer bis München, von Hannover bis Salzburg. Ob solo oder mit Band – Lampe-Konzerte sind ein Erlebnis, das zwischen herzlichem Lachen und feuchten Augen alles bietet. Ein Abend mit Lampe zaubert leuchtende Augen und ein breites Grinsen ins Gesicht.