Larceny (presented by IG Jazz)

Larceny ist die Band von Schlagzeuger David Giesel und veröffentlichte 2023 ihr Debütalbum bei "XJAZZ!MUSIC". Ihre Musik ist voller Einfühlungsvermögen, Melancholie und Überzeugung und verbindet eingängige Melodiebögen sowie moderne Harmonien mit ausladenden Gesten von Raum und Atem. Das Ergebnis ist eine Spannung zwischen kraftvollen und energiegeladenen sowie verträumten Momenten. Im Mittelpunkt steht die „Schönheit der Musik“ als Ideal und, sich stets authentisch auszudrücken. Das Album „Crosscurrent“ ist inspiriert von einer Reise auf die Färöer Inseln und erzählt vom Sein, Werden und Vergehen.

Die Band hatte 2022 (damals noch unter einem anderen Bandnamen „iTsLarceny“) ihre erste EP unter dem Titel „Shapes“ veröffentlicht. Larceny war Teil des „Vertrarjazz“ auf den Färöer sowie der „Jazzahead Clubnight“ 2024 in Bremen und hat bereits einige Konzerte in Deutschland gespielt. Für 2025 ist eine weitere Veröffentlichung geplant, wovon bereits an diesem Abend erste Songs zu hören sein werden.

Besetzung: David Giesel (dr); Moritz Langmaier (p); Jan Mikio Kappes (b); Julian Drach (sax); Pauli Reinert Poulsen (git)