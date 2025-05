West Side Stories - 9 Themen zum Frühstück um 11

Reisen ist Erholung, Aufbruch und Sehnsucht, ganz besonders der Deutschen. Nur die Menschen in Australien geben pro Kopf mehr für den Tourismus aus. Doch wo kann man guten Gewissens seinen Urlaub verbringen Was hat sich in Zeiten der Klimakrise verändert? Und ist die Reise im Kopf auf Balkonia eine Alternative? Mit Hilfe der Literatur und einem Gast vom Team „Travel To Life”, der etwas davon versteht, begeben wir uns ins Gebirge, ans Meer und in die Fantasie.