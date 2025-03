Mit mehreren hundert Millionen Streams, zahlreichen Nummer-eins-Platzierungen in den Charts sowie einer Fülle an Gold- und Platin-Auszeichnungen zählt LAZZA zu den gefragtesten Künstlern Italiens. Der in Mailand geborene Rapper und Produzent, dessen bürgerlicher Name Jacopo Lazzarini ist, hat die nationale Musikszene mit seinem einzigartigen Sound und Alben wie „Siri“ sowie Hits wie „Center“ und „100 Messagi“ im Sturm erobert. Im November 2024 veröffentlichte er sein neuestes Album „LOcura“. Im Jahr 2025 wird der aufstrebende Künstler im Rahmen seiner „European Tour 2025“ für drei exklusive Termine nach Deutschland kommen. Am 20.04. in Berlin, am 23.04. in Stuttgart sowie am 29.04. in München wird er seine Songs live zum Besten geben.

Seine Leidenschaft für die Musik führte ihn an das angesehene Conservatorio Giuseppe Verdi, wo er eine klassische Pianisten-Ausbildung genoss. Im Jahr 2009 nahm er an einem renommierten italienischen Rap-Wettbewerb teil, der den Grundstein für seine Karriere legte. LAZZA kann bereits auf zahlreiche Kooperationen in der italienischen Rap-Szene zurückblicken, sowohl als Künstler als auch als Produzent. Darunter namhafte Größen wie Emis Killa, Salmo, Fabri Fibra und Nitro.

Nach der Veröffentlichung seiner Mixtapes „Destiny Mixtape“ (2012) und „K1 Mixtape“ (2014) folgte 2017 Debütalbum „Zzala“, das Trap-Elemente mit klassischen Klavierklängen vereint und die Platin-Singles „MOB“ und „Lario“ enthält. 2019 erschien sein zweites Studioalbum „Re Mida“, das ebenfalls Platin erhielt und die Spitze der Charts erreichte. 2020 brachte er sein drittes Mixtape „J“ heraus, das Künstler wie Capo Plaza und Tha Supreme featured. 2022 debütierte sein drittes Studioalbum „Sirio“ an der Spitze der Charts, wurde doppelt mit Platin ausgezeichnet und gilt mit 14 Wochen als das am längsten platzierte Album der letzten zehn Jahre in den FIMI-Alben-Charts. Die Single „Cenere“ daraus wurde über 175 Millionen Mal auf Spotify gestreamt. Im November 2024 veröffentlichte er sein neuestes Album „LOcura“, das mit dem mitreißenden Hit „100 Messagi“ begeistert. Der Song erreichte auf Spotify in kürzester Zeit die beeindruckende Marke von 100 Millionen Streams.

2025 kommt LAZZA, dessen beeindruckende Entwicklung sowohl in der nationalen als auch internationalen Musikszene mit großem Interesse verfolgt wird, im Rahmen seiner „European Tour 2025“ für drei Shows nach Deutschland