Eindringlich und bewegend erzählt die israelische Journalistin Lee Yaron von den letzten Stunden der Menschen, die am 7. Oktober 2023 von den Hamas-Terroristen ermordet wurden; für ihr Buch interviewte Yaron Angehörige der Opfer und Überlebende der Angriffe. Entstanden sind ergreifende Porträts der ermordeten Menschen, um so die Erinnerung an sie zu bewahren. Das Nachwort des Pulitzer-

Preisträgers Joshua Cohen ordnet die Attacke historisch ein. Lee Yaron, geboren 1994

in Tel Aviv, ist bekannt für ihre investigativen Reportagen. Sie lebt abwechselnd in ihrer

Heimatstadt und in New York. »Israel, 7. Oktober« wurde mit dem National Jewish Book Award 2024 ausgezeichnet.