Irgendwo zwischen Indie und Rock. Irgendwo zwischen Punk und Rap. Irgendwo zwischen Dilettantismus und Können. Irgendwo zwischen Intuition und Kalkül. Irgendwo zwischen Stuttgart und Karlsruhe.

Da ist Lehner zu finden.

Geboren aus groben Songskizzen und unvollendeten Ideen fand sich die Bandbesetzung im Sommer 2022. Bestehend aus vier Freunden, deren Wege sich musikalisch immer wieder kreuzten und gemeinsam verliefen, ergab sich schließlich Lehner.

Diese lange Freundschaft und gemeinsame Geschichte sind in allem wahrzunehmen, was die Band tut. Sei es ihr Songwriting, ihre energetischen Liveshows oder ihr ganzes Auftreten.

Ihre Musik ist geprägt von treibenden Beats, klirrenden Gitarren und eingängigen Melodien. Im einen Moment brüllend, im andern nur ein Flüstern.

Dazu gesellen sich Texte, die all das wiedergeben, was den Schreibenden tagtäglich begegnet und sie bewegt und so zwischen Selbstzweifel und völliger Ekstase oszillieren. Melancholisch, aber nie Hoffnungslos. Fröhlich, aber nie unbeschwert.

Inspiriert von vielen Facetten der Alternative- und Popmusik der letzten 40 Jahren bringen Lehner einen vertraut eigenwilligen Sound auf die Bühne. Mal scheinen aktuelle Popeinflüsse a la Provinz durch, mal dominiert der Post-Punk frei nach Love A, mal bricht der gewollt zügellose Lärm von Bands wie Heisskalt oder den Nerven durch

All diese Einflüsse werden kombiniert mit viel gemeinsam Erlebten und musikalischer Intuition zum Sound und Sein von Lehner.